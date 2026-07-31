USA-bolag ska leta uran i Kalix – invånare ilskna

Ett amerikanskt gruvbolag har fått prospekteringstillstånd för att leta uran och andra sällsynta jordartsmetaller nära Kalixälven. Det har väckt ilska bland invånarna, skriver TV4 Nyheterna.

Många ser det som ett första steg mot gruvbrytning och tycker inte att lokalsamhället får vara tillräckligt delaktigt i processen.

– Vi känner att den nya minerallagstiftningen innebär att man släppt det hela fritt och det blir som ett Klondike, alla ska hit och bryta och härja fritt, säger den lokale näringsidkaren Einar Knudsen.

Näringsminister Ebba Busch (KD) säger att hon tar Kalixbornas oro på stort allvar och att ingen kommer få brytningstillstånd utan att klara högt ställda miljökrav.