Gruvbolag rusar på börsen efter regeringens besked

Den lilla Gyllingesjön ligger granne med det tilltänkta gruvområdet i Norra Kärr utanför Gränna. Här finns norra Europas största fyndighet av sällsynta jordartsmetaller.

Regeringen har beviljat Greenna Mineral AB:s ansökan om bearbetningskoncession för utvinning av sällsynta jordartsmetaller i området Norra Kärr utanför Gränna. Det framgår av ett pressmeddelande.

Greenna Mineral ägs av det kanadensiska bolaget Leading Edge Materials. Bolagets aktie som är listad på First North stiger med 40 procent på beskedet.

Nästa steg för bolaget för att göra en utvinning möjlig är att presentera en fördjupad miljökonsekvensbeskrivning och ansöka om miljötillstånd enligt miljöbalken.

En utvinning av fyndigheten skulle kunna tillgodose en stor del av EU:s försörjningsbehov av sällsynta jordartsmetaller. Av den anledningen bör en eventuell etablering utredas vidare, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Bolaget har reviderat projektet så att miljöavtrycket minskas efter synpunkter i en tidigare ansökningsprocess.