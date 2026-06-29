ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Den lilla Gyllingesjön ligger granne med det tilltänkta gruvområdet i Norra Kärr utanför Gränna. Här finns norra Europas största fyndighet av sällsynta jordartsmetaller. (Magnus Hjalmarson Neideman/SVD/TT / SVENSKA DAGBLADET)
Gruvindustrins framtid

Gruvbolag rusar på börsen efter regeringens besked

Av Magnus Eriksson
Publicerad:

Regeringen har beviljat Greenna Mineral AB:s ansökan om bearbetningskoncession för utvinning av sällsynta jordartsmetaller i området Norra Kärr utanför Gränna. Det framgår av ett pressmeddelande.

Greenna Mineral ägs av det kanadensiska bolaget Leading Edge Materials. Bolagets aktie som är listad på First North stiger med 40 procent på beskedet.

Nästa steg för bolaget för att göra en utvinning möjlig är att presentera en fördjupad miljökonsekvensbeskrivning och ansöka om miljötillstånd enligt miljöbalken.

En utvinning av fyndigheten skulle kunna tillgodose en stor del av EU:s försörjningsbehov av sällsynta jordartsmetaller. Av den anledningen bör en eventuell etablering utredas vidare, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Bolaget har reviderat projektet så att miljöavtrycket minskas efter synpunkter i en tidigare ansökningsprocess.

Regeringen beslutar att fyndigheten i Norra Kärr får undersökas vidare
pressmeddelande · regeringen.se
Leading Edge Materials rusar på gruvbesked
Direkt  · Ofta betalvägg
Annons
Jämför bredbandspriser i din region
Bredbandsval

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen