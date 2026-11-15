Centerpartiets ovilja att samarbeta med SD kan framförallt förklaras av olika människosyn – men motståndet mot V är mer komplicerat, uppger källor inom partiet för Ekot.

En tidigare central centerpartist säger att motståndet mot V är relativt nytt, och ”uppkom som ett alibi” när C skulle förklara avståndstagandet från SD.

– Nu har man tjatat in att V är lika illa som SD, och då är det svårt att ta sig ur det.

En annan källa menar att relationen till V förändrades på grund av en högersväng inom partiet och en tanke om att nya väljare finns till höger.

Enligt källorna finns sakpolitiska skillnader – men andra skäl väger tyngre.