Spekulationerna och uppgifterna om C:s besked i regeringsfrågan haglar. C-källor som Aftonbladet har pratat med hävdar att partiledaren Elisabeth Thand Ringgqvist vill dra partiet högerut, medan DN:s källor säger att det finns ett starkt motstånd mot Ulf Kristersson (M) som statsminister ute i distrikten.

– I mötena med distrikten försöker Hannes Hervieu (C:s partisekreterare) med flera vända de tveksamma distrikten till sin favör, uppger en källa till Aftonbladet.

Flera källor som Expressen har pratat bedömer utgången av dagens C-möten som osäker.

– Jag tror ärligt talat inte ens partiledningen vet hur det kommer att gå. Vilket egentligen talar för att man borde låta bli, när det är en så stor sväng som det handlar om, säger en person.