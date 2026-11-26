C-ledaren Elisabeth Thand Ringqvist har byggt sin politiska profil på sina företagarmeriter. Men flera av hennes investeringar har slutat i kostsamma konkurser, visar Expressens genomgång.

– Det finns inget att skämmas över (…) Misslyckanden är en del av innovation och utveckling, säger hon till tidningen.

Så sent som i september gick ett norskt bolag där Thand Ringqvist var delägare i konkurs. Två ledande företrädare polisanmäldes efter att brister i bokföringen upptäckts. C-ledaren betonar att hon inte satt i styrelsen.

Tidigare konkurser har kostat svenska staten sammanlagt omkring tio miljoner kronor.