C-ledaren om konkurserna: ”Inget att skämmas över”
C-ledaren Elisabeth Thand Ringqvist har byggt sin politiska profil på sina företagarmeriter. Men flera av hennes investeringar har slutat i kostsamma konkurser, visar Expressens genomgång.
– Det finns inget att skämmas över (…) Misslyckanden är en del av innovation och utveckling, säger hon till tidningen.
Så sent som i september gick ett norskt bolag där Thand Ringqvist var delägare i konkurs. Två ledande företrädare polisanmäldes efter att brister i bokföringen upptäckts. C-ledaren betonar att hon inte satt i styrelsen.
Tidigare konkurser har kostat svenska staten sammanlagt omkring tio miljoner kronor.
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