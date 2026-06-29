En 18-årig man från Västerbotten som kallar sig för ”Chai” ska genomgå en rättspsykiatrisk undersökning i samband med att han åtalas för brott kopplade till sadistnätverket 764. Det meddelar Umeå tingsrätt, skriver Aftonbladet.

Mannen misstänks för 77 brottsmisstankar, bland annat för mordförsök, uppmaning till självmord och våldtäkt.

Han har tidigare genomgått en paragraf 7-undersökning, som visade att han kan lida av en psykisk störning. Nu ska ”Chai” genomgå en större undersökning, innan slutanföranden kan läggas fram. Han nekar till anklagelserna.