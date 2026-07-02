Expo: Våldssekternas dåd fortsätter att eskalera
Våldsdåden kopplade till nätverk som 764 och ”No Lives Matter” blir allt mer omfattande, enligt stiftelsen Expo. Successivt har brotten som sker inom grupperna förflyttats från nätet ut i samhället.
– Jag ser inga tecken på att det inte skulle fortsätta eskalera, säger Morgan Finnsiö, researcher på Expo.
Dagens dom mot en 15-årig pojke i Ängelholm som startat en storbrand bland bilar är ett exempel, även om brottet den här gången var riktat mot egendom och inte någon enskild person.
– De vill bryta ner samhället och inte minst tävla med varandra. De hejar på varandra, säger Finnsiö.
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