18-åring i sadistnätverk är inte psykiskt sjuk
En 18-årig man från Umeå som pekats ut som en ledarfigur i sadistnätverket 764 bedöms inte lida av en allvarlig psykisk störning, enligt ett utlåtande som lämnats in till Umeå tingsrätt, skriver TT.
Han har åtalats för drygt 70 brott med koppling till nätsekten, och beskedet innebär att han kan dömas till fängelse. Han anklagas bland annat för tre fall av mordförsök, våldtäkt och grovt barnpornografibrott. Enligt åtalet har alla brott begåtts på internet.
bakgrund
764-nätverket
Wikipedia (sv)
764 är en högerextrem, nynazistisk, satanistisk och sadistisk kriminell internetsekt som utför bland annat gromning och sexuella övergrepp mot barn och har legat bakom våldsdåd i olika länder, som bland annat Sverige. Enligt källor är 764 en gren av Order of Nine Angles (ONA), ett nynazistiskt, satanistiskt och anti-kristet terroristnätverk som har kunnat kopplas till mord och försök till terroristattacker i länder som Ryssland, Tyskland, Storbritannien, USA och Kanada. Namnet 764 är taget från ZIP-koden (postnumret) för orten Stephenville i Texas i södra USA, där sekten grundades. 764 är klassad som en inhemsk terroristgrupp av Federal Bureau of Investigation (FBI).
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen