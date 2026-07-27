18-åring i sadistnätverk är inte psykiskt sjuk

En 18-årig man från Umeå som pekats ut som en ledarfigur i sadistnätverket 764 bedöms inte lida av en allvarlig psykisk störning, enligt ett utlåtande som lämnats in till Umeå tingsrätt, skriver TT.

Han har åtalats för drygt 70 brott med koppling till nätsekten, och beskedet innebär att han kan dömas till fängelse. Han anklagas bland annat för tre fall av mordförsök, våldtäkt och grovt barnpornografibrott. Enligt åtalet har alla brott begåtts på internet.