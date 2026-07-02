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Avspärrat kring den parkering och carport på Nybrogatan i centrala Ängelholm där ett 30-tal bilar förstördes i en brand i början på november 2025. (Johan Nilsson / TT)
764-nätverket

Pojke döms för storbrand – ingick i våldssekten 764

Av Helena Sällström
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En 15-årig pojke i Ängelholm brände ner två garagelängor och 30 fordon brandskadades i slutet av förra året. Nu döms han till ungdomsvård och ett skadestånd på drygt en miljon kronor, skriver TT.

Pojken ska ha ingått i det våldsbejakande nätverket 764 som brukar beskrivas som en slags våldssekt. Där skröt han om sin brottslighet och blev påhejad av andra.

Han döms även för försök till mordbrand i fordon och skadegörelse mot bilar vid två andra tillfällen.

Hade tidigare livesänt ett försök att tända eld på en bil
Sveriges Television
Döms även för barnpornografibrott
TT
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