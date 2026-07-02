Pojke döms för storbrand – ingick i våldssekten 764

Avspärrat kring den parkering och carport på Nybrogatan i centrala Ängelholm där ett 30-tal bilar förstördes i en brand i början på november 2025.

En 15-årig pojke i Ängelholm brände ner två garagelängor och 30 fordon brandskadades i slutet av förra året. Nu döms han till ungdomsvård och ett skadestånd på drygt en miljon kronor, skriver TT.

Pojken ska ha ingått i det våldsbejakande nätverket 764 som brukar beskrivas som en slags våldssekt. Där skröt han om sin brottslighet och blev påhejad av andra.

Han döms även för försök till mordbrand i fordon och skadegörelse mot bilar vid två andra tillfällen.