Pojke döms för storbrand – ingick i våldssekten 764
En 15-årig pojke i Ängelholm brände ner två garagelängor och 30 fordon brandskadades i slutet av förra året. Nu döms han till ungdomsvård och ett skadestånd på drygt en miljon kronor, skriver TT.
Pojken ska ha ingått i det våldsbejakande nätverket 764 som brukar beskrivas som en slags våldssekt. Där skröt han om sin brottslighet och blev påhejad av andra.
Han döms även för försök till mordbrand i fordon och skadegörelse mot bilar vid två andra tillfällen.
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