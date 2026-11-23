Chamonix kan bli den första staden i Alperna att införa besökskvoter för att begränsa massturismen runt sjöarna Lac Blanc och Lacs des Chéserys.

Vid den populära turistattraktionen har antalet besökare mer än fördubblats sedan 2020, vilket har orsakat ökad nedskräpning och hot mot både miljön och djurlivet.

Stadens borgmästare, Francois-Xavier Laffin, meddelade förra veckan att resenärer från och med juni nästa år måste boka sitt besök i förväg. Efter registreringen får man en QR-kod som ger tillträde till området.

Planen väntar fortfarande på ett slutgiltigt godkännande. Om den blir verklighet begränsas inflödet till mellan 600 och 1 000 personer om dagen under sommarmånaderna, i kontrast till 4 000 i nuläget. Den som försöker gå in i reservatet utan lov riskerar att få böter.