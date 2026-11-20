Programchefen och innehållschefen för programavdelningen på danska TV2 avgår med omedelbar verkan från sina tjänster, skriver kanalen i ett pressmeddelande. Beslutet kommer efter att serien ”Alle elsker Rasmus” mötts av massiv kritik.

I serien lurades komikern Rasmus Wallbridge att han hade fått ett filmkontrakt, men i själva verket var allt en avancerad lögn inom ramen för ett realityprogram.

Samtidigt pågår kanalens egen utredning om programmet, som ska presenteras först om några veckor.

Men kanalen skriver att ”den övergripande bedömningen redan är klar” och att det finns behov av en ny ledning för att ”följa upp utredningen, återuppbygga förtroendet och hantera det framtida programarbetet.”