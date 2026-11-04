Den danska komikern Rasmus Wallbridge trodde att han hade fått ett filmkontrakt – men i själva verket var allt en del av ett underhållningsprogram.

Danska TV2 har avpublicerat ”Alle elsker Rasmus” efter att tv-programmet mötts av en kritikstorm, rapporterar TT.

Den danska komikern Rasmus Wallbridge trodde att han hade fått ett filmkontrakt. I själva verket var allt en del av ett underhållningsprogram. Experimentet pågick i fyra månader och innefattade 149 personer.

Nu jämförs händelsen med ”The Truman Show” från 1998, en film där Jim Carrey lever sitt liv ovetande om att allt är en kuliss.

I ett inlägg på Instagram skriver Wallbridge att ingen av hans närmaste var medveten om produktionen. ”De trodde, liksom jag, att vi höll på att spela in en långfilm för Nordisk Film.”