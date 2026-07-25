Chock och tårar på Berlins gator: ”Vill bara härifrån”

Människor är märkbart skakade i Berlin efter händelsen sent på fredagskvällen, där en bil körde in i en folksamling i närheten av en Pridefest, skriver Berliner Morgenpost.

Tidningens reporter Martin Nefzger vittnar om att en del människor har tårar i ögonen.

– Jag vill bara härifrån, säger en kvinna.

Der Tagesspiegels utsända skriver att många människor letar efter sina vänner. En ung kvinna stöter ihop med en vän, och berättar då vad som har hänt med deras gemensamma kompis.

– Han har blivit påkörd av en bil.

Minst en person har dött och 14 personer har skadats. Det är oklart om det rör sig om en olycka eller en avsiktlig handling.