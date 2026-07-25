ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Bild från Berlin, natten mot 26 juli. (Markus Schreiber /AP/TT / AP)
Reaktioner på påkörningen

Chock och tårar på Berlins gator: ”Vill bara härifrån”

Av Patrik Dahlin
Publicerad:

Människor är märkbart skakade i Berlin efter händelsen sent på fredagskvällen, där en bil körde in i en folksamling i närheten av en Pridefest, skriver Berliner Morgenpost.

Tidningens reporter Martin Nefzger vittnar om att en del människor har tårar i ögonen.

– Jag vill bara härifrån, säger en kvinna.

Der Tagesspiegels utsända skriver att många människor letar efter sina vänner. En ung kvinna stöter ihop med en vän, och berättar då vad som har hänt med deras gemensamma kompis.

– Han har blivit påkörd av en bil.

Minst en person har dött och 14 personer har skadats. Det är oklart om det rör sig om en olycka eller en avsiktlig handling.

Berliner Morgenpost direktrapporterar (tyska)
live · www.morgenpost.de
Focus direktrapporterar (tyska)
live · www.focus.de
Tagesspiegel rapporterar löpande (tyska)
live · www.tickaroo.com
Enorm polisnärvaro i den tyska huvudstaden
BBC
Evenemanget är en årlig Pridefest
www.theguardian.com
Händelsen inträffade strax före 22.00 (tyska)
www.spiegel.de
Annons
Boka minst tre nätter hos Elite Hotels i sommar — spara upp till 25%
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen