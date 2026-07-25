Borgmästaren: Fruktansvärt angrepp mot frihetens stad

Ett fredligt och färgstarkt Pridefirande attackerades på ”det mest brutala sättet”. Det skriver Berlins borgmästare Kai Wegner på X efter lördagskvällens påkörning.

”Berlin är frihetens stad – och vår frihet har i dag utsatts för ett fruktansvärt angrepp”, skriver han.

Även Tysklands förbundskansler Friedrich Merz fördömer händelsen som han via en talesperson kallar en ”avskyvärd handling”, skriver Bild.

Många detaljer kring påkörningen är ännu okända, exempelvis motiv eller vem som är gärningsperson. Känt är att minst en person är död och ett 15-tal skadade.

Berlins kommissionär för queerfrågor, Alfonso Pantisano, är ”fullständigt skakad” av dådet.

– För hbtqi+-gemenskapen är detta en dag av stor sorg, säger han till Tagesspiegel.