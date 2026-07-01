Chris Brown döms – 90 kilo tung hund gick till attack

Artisten Chris Brown tvingas betala 126 miljoner i skadestånd till sin städerska som för sex år sedan blev attackerad av hans hund Hades, rapporterar amerikanska medier.

Kvinnan slängde skräp utanför artistens hem i Kalifornien 2020 när Hades – en 90 kilo tung vakthund av rasen kaukasisk herdehund – attackerade henne. Nästan sex år senare har kvinnan genomgått flera operationer, bland annat i ansiktet och armen, men har fortfarande inte kunnat återgå till sitt arbete.

Brown har hävdat att hunden var en vakthund och inte hans husdjur, men domstolen gick på kvinnans linje.