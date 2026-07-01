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Chris Brown. (Alberto Pezzali / AP)
Nöje & kultur

Chris Brown döms – 90 kilo tung hund gick till attack

Av Ebba Örn
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Artisten Chris Brown tvingas betala 126 miljoner i skadestånd till sin städerska som för sex år sedan blev attackerad av hans hund Hades, rapporterar amerikanska medier.

Kvinnan slängde skräp utanför artistens hem i Kalifornien 2020 när Hades – en 90 kilo tung vakthund av rasen kaukasisk herdehund – attackerade henne. Nästan sex år senare har kvinnan genomgått flera operationer, bland annat i ansiktet och armen, men har fortfarande inte kunnat återgå till sitt arbete.

Brown har hävdat att hunden var en vakthund och inte hans husdjur, men domstolen gick på kvinnans linje.

Artisten flydde från platsen efter hundattacken utan att kalla på hjälp
TT
Brown hävdar att han varnat städerskan för hundarna
Variety
Hundattacken inträffade i december 2020
www.rollingstone.com
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