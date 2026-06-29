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Förödelse efter pakistanska attacker mot Afghanistan, 29 juni 2026. (Saifullah Zahir /AP/TT / AP)
Relationen Pakistan-Afghanistan

Civila offer i pakistanska attacker mot Afghanistan

Av Olivia W Demred
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Minst 36 civila har dödats och över 160 skadats i pakistanska flyg- och markattacker mot afghanska gränsprovinser, rapporterar TT med hänvisning till talibanstyret i Kabul. Bland de döda finns flera barn, enligt talibanernas talesperson.

Pakistan uppger samtidigt att 29 militanta dödats i räder mot gömställen längs gränsen. Informationsminister Attaullah Tarar beskriver insatsen som ett svar på ”terrorattacker mot oskyldiga” i Pakistan.

Våldet vid gränsen har trappats upp sedan februari, då Afghanistan genomförde vedergällningsattacker efter pakistanska flyganfall inne i landet, skriver AP.

Talibanstyret fördömer attackerna och varnar för hämnd
BBC
160 uppges ha skadats i attackerna
AP  · Ofta betalvägg
Regeringen i Islamabad har anklagat talibanstyret i Kabul för att stötta pakistanska motståndsgrupper
TT
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