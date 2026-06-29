Civila offer i pakistanska attacker mot Afghanistan
Minst 36 civila har dödats och över 160 skadats i pakistanska flyg- och markattacker mot afghanska gränsprovinser, rapporterar TT med hänvisning till talibanstyret i Kabul. Bland de döda finns flera barn, enligt talibanernas talesperson.
Pakistan uppger samtidigt att 29 militanta dödats i räder mot gömställen längs gränsen. Informationsminister Attaullah Tarar beskriver insatsen som ett svar på ”terrorattacker mot oskyldiga” i Pakistan.
Våldet vid gränsen har trappats upp sedan februari, då Afghanistan genomförde vedergällningsattacker efter pakistanska flyganfall inne i landet, skriver AP.
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