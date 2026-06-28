Pakistan: Utförde insats vid afghanska gränsen – 29 döda

Pakistans militär har utfört en markinsats vid gränsen till Afghanistan. 29 milismedlemmar ska ha dödats i de påföljande flyganfallen, uppger Pakistan enligt AP.

Sedan konflikterna mellan Pakistan och Afghanistan blossade upp igen har Pakistan riktat attacker mot flera mål i Afghanistan.

Under gårdagen anföll beväpnade militanter högkvarteret för den paramilitära gruppen Rangers i södra Pakistan, och dödade tre soldater. Gruppen Pakistanska talibanerna (TTP) tog på sig dådet.