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Arkivbild av en pakistansk soldat. (Anjum Naveed /AP/TT / AP)
Relationen Pakistan-Afghanistan

Pakistan: Utförde insats vid afghanska gränsen – 29 döda

Av Hedda Hallsenius
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Pakistans militär har utfört en markinsats vid gränsen till Afghanistan. 29 milismedlemmar ska ha dödats i de påföljande flyganfallen, uppger Pakistan enligt AP.

Sedan konflikterna mellan Pakistan och Afghanistan blossade upp igen har Pakistan riktat attacker mot flera mål i Afghanistan.

Under gårdagen anföll beväpnade militanter högkvarteret för den paramilitära gruppen Rangers i södra Pakistan, och dödade tre soldater. Gruppen Pakistanska talibanerna (TTP) tog på sig dådet.

Attacker mot polis och säkerhetsstyrkor i Pakistan har ökat under senare år
AP  · Ofta betalvägg
Talibanstyret i Afghanistan har inte kommenterat händelsen
TT
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