Pakistan: Utförde insats vid afghanska gränsen – 29 döda
Pakistans militär har utfört en markinsats vid gränsen till Afghanistan. 29 milismedlemmar ska ha dödats i de påföljande flyganfallen, uppger Pakistan enligt AP.
Sedan konflikterna mellan Pakistan och Afghanistan blossade upp igen har Pakistan riktat attacker mot flera mål i Afghanistan.
Under gårdagen anföll beväpnade militanter högkvarteret för den paramilitära gruppen Rangers i södra Pakistan, och dödade tre soldater. Gruppen Pakistanska talibanerna (TTP) tog på sig dådet.
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