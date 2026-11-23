Coca-Cola-bolag utreds av EU för konkurrensbrott
EU-kommissionen har inlett en granskning av Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) som tappar och levererar kolsyrade drycker.
Misstankarna handlar om att bolaget i Storbritannien ska ha utnyttjat sin dominerande marknadsposition och gjort det svårare för gränshandel och för handlare att köpa in läskedrycker i bulk. Det rapporterar Bloomberg.
Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) har Coca-Cola som minoritetsägare.
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