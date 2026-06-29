Comcast knoppar av medier i nytt bolag – aktien rusar
Comcast delar upp verksamheten i två börsnoterade bolag genom att knoppa av mediedelen NBC Universal och Sky medan mobil- och bredbandsdelen blir kvar i Comcast, skriver flera medier.
Nuvarande aktieägare får aktier i både Comcast och det nya NBC Universal, samtidigt som en av vd:arna Mike Cavanagh blir vd för NBC Universal och tidigare finanschefen Michael Angelakis tar över som vd för Comcast.
Aktien rusar över 20 procent i den amerikanska förhandeln efter beskedet.
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