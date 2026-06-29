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”Law & order: Special victims unit”-skådespelaren Mariska Hargitay vid event för NBC Universal i april i år. (Jordan Strauss /AP/TT / AP)
Telekomstriden

Comcast knoppar av medier i nytt bolag – aktien rusar

Av Andreas Victorzon
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Comcast delar upp verksamheten i två börsnoterade bolag genom att knoppa av mediedelen NBC Universal och Sky medan mobil- och bredbandsdelen blir kvar i Comcast, skriver flera medier.

Nuvarande aktieägare får aktier i både Comcast och det nya NBC Universal, samtidigt som en av vd:arna Mike Cavanagh blir vd för NBC Universal och tidigare finanschefen Michael Angelakis tar över som vd för Comcast.

Aktien rusar över 20 procent i den amerikanska förhandeln efter beskedet.

Den andre vd:n Brian L Roberts kommer vara involverad i båda bolagen
CNBC
Comcast har rasat över 30 procent senaste året
Financial Times  · Ofta betalvägg
Kommer att förändra industrin
The Wall Street Journal  · Ofta betalvägg
Ska fokusera på separata strategiska prioriteringar
Bloomberg  · Ofta betalvägg
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