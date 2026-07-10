Tele2-ägaren vill bli storägare i Vodafone – aktien rusar
Den brittiska teleoperatören Vodafone rusar tvåsiffrigt på Londonbörsen efter nyheten om att den franske miljardären Xavier Niel planerar att köpa Emirates Telecommunications innehav i Vodafone. Det rapporterar Wall Street Journal.
Affären uppgår till ett värde av knappt 6 miljarder dollar, motsvarande 57 miljarder kronor.
Köpet görs via förvärvsbolaget Vega, som är helägt av familjen Niel, och omfattar 16,2 procent av aktierna i Vodafone. Affären skulle innebära att Xavier Niel blir största ägare i Vodafone.
Xavier Niels telekomjätte Iliad Group är bland annat största ägare i den svenska teleoperatören Tele2 via Freya Investissement.
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