Källor: Sverige med i 6G-satsning som ska utmana Kina

Trumpadministrationen kommer att lansera ett globalt partnerskap med fler än 20 allierade för att påskynda utvecklingen av säkra trådlösa 6G-nätverk. Det skriver Politico.

Partnerskapet ses som en viktig del i ett försök från Washingtons sida att dämpa Kinas inflytande inom telekom via bolag som Huawei och ZTE.

Företrädare anser att ett närmare samarbete med allierade är avgörande för att utforma internationella tekniska standarder som inte är beroende av Kina.

Förutom USA ingår länder som Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Japan samt de nordiska länderna Sverige, Finland, Danmark och Norge, anger Politico.

6G förväntas ersätta 5G under 2030-talet.