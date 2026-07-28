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Distriktsåklagare Nathan Hochman mötte pressen förra veckan. (Jae C. Hong /AP/TT / AP)
Misstankarna mot D4vd

D4vd ställs inför rätta för mordet på 14-årig flicka

Av Hannah Gustafsson
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Det blir en rättegång mot den amerikanska artisten D4vd, David Burke, som misstänks för mordet på en 14-årig flicka som han ska ha haft en relation med. Det beslutade domaren Charlaine Olmedo i Los Angeles, skriver BBC.

Under fem dagar har åklagaren i en preliminär förhandling fått lägga fram bevis som ska visa att Burke dödade flickan efter att hon hotat att avslöja deras relation offentligt.

Distriktsåklagare Nathan Hochman sa efteråt att det som lagts fram hittills bara är en bråkdel av den bevisning som finns mot Burke. Han har däremot inte bestämt sig för om han ska yrka på dödsstraff.

Burke nekar till brott.

Försvarsadvokaten Marilyn Bednarski: Det finns inte tillräckligt med bevis
BBC
Sms och kvitton fanns bland bevisningen
TT
David Burke anklagas för att ha dödat och styckat flickan, vars kropp senare hittades i en Tesla
radio+text · Sveriges Radio
Burke menar att flickan ljög om sin ålder (25 juli)
www.theguardian.com
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Misstankarna mot D4vdUSANordamerika