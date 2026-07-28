D4vd ställs inför rätta för mordet på 14-årig flicka

Det blir en rättegång mot den amerikanska artisten D4vd, David Burke, som misstänks för mordet på en 14-årig flicka som han ska ha haft en relation med. Det beslutade domaren Charlaine Olmedo i Los Angeles, skriver BBC.

Under fem dagar har åklagaren i en preliminär förhandling fått lägga fram bevis som ska visa att Burke dödade flickan efter att hon hotat att avslöja deras relation offentligt.

Distriktsåklagare Nathan Hochman sa efteråt att det som lagts fram hittills bara är en bråkdel av den bevisning som finns mot Burke. Han har däremot inte bestämt sig för om han ska yrka på dödsstraff.

Burke nekar till brott.