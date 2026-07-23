Obehagliga bilder visades upp som bevis mot D4vd

Stötande brottsplatsbilder visades upp i rättssalen när bevisen mot artisten D4vd, David Burke, presenterades i veckan, rapporterar BBC. Artisten anklagas för mordet på 14-åriga Celeste Rivas Hernandez som han ska ha haft en relation med. Flickans kropp hittades i artistens Tesla förra året.

Bilderna som visades upp i rättssalen beskrivs som en mardröm för flickans familj.

– Det här är första gången de har hört bevisen i detalj och de är förskräckta, säger familjens advokat Patrick Steinfeld till BBC.

Förhandlingen hålls för att avgöra om bevisen räcker för att fallet ska gå till en rättegång. Burke nekar till alla anklagelser.