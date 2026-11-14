Danmarks fotbollsherrar körde över Portugal i Nations League. Rasmus Höjlund gjorde två fina mål när det rödvita bortalaget chockade stornationen och vann med 4–1 i Lissabon.

Flera danska medier hyllar laget, och den tidigare landslagsspelaren Bo Henriksen tycker att samtliga spelare visade högsta klass.

– Vad mer kan vi begära? Det är historiskt för Danmark, säger han enligt TV2.

Danmark har chans att säkra gruppsegern i A-divisionen, om laget slår Norge samtidigt som Portugal förlorar mot Wales.