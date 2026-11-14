Tvåmålsskytten Viktor Gyökeres är den blågula spelare som får högst snittbetyg efter segern hemma mot Bosnien och Hercegovina i Nations League. Både Sportbladet och Expressen ger anfallaren en fyra i betyg på en femgradig skala.

Sportbladet skriver att Arsenal-spelaren visserligen gjorde båda målen på straff men tillägger:

”Mål i åtta raka Nations League-matcher nu. Och som vanligt en kopiös arbetsinsats. En komplett anfallsmaskin.”

Expressen tycker att Gyökeres visar ”urstark form” och att han satte motståndarna på prov även i det öppna spelet.

Gyökeres hade ett klart övertag på Nikola Katic och Stjepan Radeljic som hade en tung afton i det bosniska försvaret.

Sportbladet ger även David Svensson en fyra, och Expressen ger målvakten Viktor Johansson samma betyg.