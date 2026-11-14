Fotbollsherrarnas match mot Bosnien och Hercegovina i Nations League-gruppspelet är i gång och Sverige har fått en kanonstart.

Det dröjde inte mer än fyra minuter innan Daniel Svensson nickskarvade in matchens första mål, och bara fem minuter senare var det dags igen efter att Viktor Gyökeres dragits omkull i straffområdet. Stjärnanfallaren tog själv hand om straffen och utökade till 2–0.

Sverige har även haft en tredje boll i mål, men det dömdes bort efter videogranskning.

Sverige har chans att säkra gruppsegern i B-divisionen. Då krävs tre poäng.

Matchen sänds i Viaplays kanaler.