Dansk man döms för våldtäktsplaner i Sverige

En 45-årig man från danska Århus har dömts till tio års fängelse för våldtäkt och våldtäktsförsök. Mannen greps i oktober i fjol när han satt på tåget på väg mot Sverige, där han enligt Århus Stiftstidende planerade att våldta tre flickor.

Flickorna fanns dock inte i verkligheten. Mannen hade i själva verket chattat med personer från en svensk organisation som arbetar med att avslöja pedofiler. Han trodde att han kommunicerade med flickornas mamma och köpte en biljett till Malmö.

Förutom våldtäktsplanerna döms han för sju tortyrliknande våldtäkter mot sin tidigare partner.