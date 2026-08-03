Danska pojkar gripna – misstänks ha planerat skoldåd

Tre danska tonårspojkar har gripits misstänkta för att ha planerat ett terrordåd mot en grundskola i Östjylland, rapporterar danska TV2.

Målet ska ha varit att skada och döda personer på skolan med kniv och sprängladdningar. Polisen hann dock ingripa innan någon del av planen genomförts.

Två av pojkarna är 16 år gamla, och den tredje 15. Alla tre är danska medborgare, men ingen av dem är bosatt i samma kommun som skolan ligger i.

Den danska polisens underrättelsetjänst bedömer att det är ett isolerat fall och att det inte finns någon fara för allmänheten.

Pojkarna har delgivits misstanke om brott enligt dansk terrorlagstiftning. Alla tre nekar till brott.