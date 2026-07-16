Utrikes • Omni förklarar
Därför är EU:s nya plan större än en 13-årsgräns för sociala medier
EU skärper tonen mot sociala medier och vill införa åldersgränser för att skydda barn från apparnas algoritmer. För techbolagen kan den nya linjen bli betydligt mer långtgående än den först verkar.
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