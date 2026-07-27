Storbranden utanför Bordeaux • Omni förklarar
Därför är gränsen mellan skog och stad så farlig vid brand
Det kallas WUI – gränszonen där bebyggelse möter brandfarlig natur. Där kan en skogsbrand snabbt bli en kris för ett helt samhälle.
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