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Storbranden utanför BordeauxOmni förklarar

Därför är gränsen mellan skog och stad så farlig vid brand

Hästar betar intill ett område som härjats av en skogsbrand nära Hoyo de Pinares i Madridregionen. (Manu Fernandez/AP/TT)

Det kallas WUI – gränszonen där bebyggelse möter brandfarlig natur. Där kan en skogsbrand snabbt bli en kris för ett helt samhälle.

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