Politiska läget i Colombia • Omni förklarar
Därför är ytterhögerns vinst i Colombia en present till Donald Trump
”Tigerns” vinst i det colombianska presidentvalet är bara det senaste exemplet på en latinamerikansk högersväng.
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