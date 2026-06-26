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Politiska läget i ColombiaOmni förklarar

Därför är ytterhögerns vinst i Colombia en present till Donald Trump

Abelardo de la Espriella ser ut att bli Colombias nästa president. (Ivan Valencia /AP/TT / AP)

”Tigerns” vinst i det colombianska presidentvalet är bara det senaste exemplet på en latinamerikansk högersväng.

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