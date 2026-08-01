Striderna • Omni förklarar
Därför attackerar Ukraina lagren till Putins Amazon
Efter månader av attacker mot olja riktar nu Ukraina in sig på Wildberries lager för att störa den ryska krigsekonomin. Men det kan också påverka hur ryssarna ser på kriget.
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