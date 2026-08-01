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Därför attackerar Ukraina lagren till Putins Amazon

Attacken i St Petersburg den 24 juli och en bild på Wildberries grundare Tatjana Kim från 2024. (TT/ Tatarstan.ru, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons)

Efter månader av attacker mot olja riktar nu Ukraina in sig på Wildberries lager för att störa den ryska krigsekonomin. Men det kan också påverka hur ryssarna ser på kriget.

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