It-hoten mot samhället • Omni förklarar
Därför biter inte hotet om AI-kaos på svensk expert: ”Överhypat”
Oron för att AI ska ge cyberkriminella helt nya möjligheter växer. Nu kommer flera varningar för att utvecklingen kan gå betydligt snabbare än många tror.
Men det håller inte cybersäkerhetsexperten Staffan Truvé vaken om natten.
Cybervärlden blir snabbare, menar han. Inte nödvändigtvis farligare.
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