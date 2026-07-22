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Därför blev cyclospora USA:s politiska sommarsmitta

USA:s social- och hälsominister Robert F Kennedy Jr. (Jose Luis Magana /AP/TT / AP)

Ett ovanligt stort utbrott av tarmparasiten cyclospora har satt USA:s livsmedelssäkerhet under lupp. Tusentals misstänkta fall utreds, salladsprodukter återkallas och Trumpadministrationen får kritik för nedskärningar inom folkhälsan.

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