Därför hjälper Washington Japan att stärka yenen
USA:s ovanliga stöd för yenen ger Washington större inflytande över Japans investeringar och räntepolitik, skriver Bloomberg.
Bloomberg
Bessent’s Yen Rescue to Boost US Pressure on Japan Trade, Rates
The first US-Japan coordinated purchases of yen in…
Få ut ännu mer av Omni – skaffa Omni Mer
- Förklaring & fördjupning
- Gå förbi betalväggar
- Annonsfri upplevelse
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen