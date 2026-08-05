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Ekonomi

Därför hjälper Washington Japan att stärka yenen

US President Donald Trump, left, and Japan’s Prime Minister Sanae Takaichi in Tokyo in 2025. (Kiyoshi Ota/Bloomberg)

USA:s ovanliga stöd för yenen ger Washington större inflytande över Japans investeringar och räntepolitik, skriver Bloomberg.

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Bloomberg

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