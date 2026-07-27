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Innovation & framtid

Datacenter i rymden? Därför är Musks idé inte så tokig

Officials pose for a photo during the groundbreaking for the Barn data center in Saline Township, Mich., on Monday, June 1, 2026. (Jacob Hamilton/Ann Arbor News via AP) MIARB104 (Jacob Hamilton /AP/TT)

AI-boomen gör att behovet av energislukande datacenter växer i rask takt, men det gör också motståndet mot jättebyggena. Därför är det nu allt fler som menar att datacentren kan sk…

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The Economist

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