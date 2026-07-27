Datacenter i rymden? Därför är Musks idé inte så tokig
AI-boomen gör att behovet av energislukande datacenter växer i rask takt, men det gör också motståndet mot jättebyggena. Därför är det nu allt fler som menar att datacentren kan sk…
The Economist
Does SpaceX’s plan for a data centre in space add up?
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