Behrouz ”Berra” Badreh är programledare för TV4:s julkalender. David Druid till höger.

TV4 kommer inte att ställa in det planerade avsnittet i kanalens egen julkalender där radioprofilen David Druid medverkar. Det rapporterar TV4 Nyheterna.

Druid har tagit en paus från ”Morgonpasset i P3” efter att ett klipp på honom fått spridning på sociala medier och kritiserats.

”Våld och droganvändning är beteenden vi tar starkt avstånd från. Vi avböjer att kommentera det enskilda fallet.”

Programmet kommer att sändas i december med Behrouz ”Berra” Badreh som programledare.