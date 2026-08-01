”De här är allvarliga hot mot vår hållbarhet som folk”

Tom strand under en orkanvarning i Puerto Rico.

Ett nytt lyxbygge i det amerikanska territoriet Puerto Rico har väckt oro bland lokalbefolkningen, rapporterar AP.

Kritiker varnar för att bygget kommer att hota djur- och växtliv och sätta press på öns resurser.

Enligt fastighetsbolaget bakom bygget ska man återställa omkring tolv hektar våtmark, endast använda förnybar energi och upprätta egen vatten- och energiinfrastruktur.

Koalitionen Defend Cabo Rojo, en grupp som motsätter sig bygget, säger att experter och medborgare borde få möjlighet att höras i frågan.

– Vi kommer att slåss i alla möjliga forum. Det här är allvarliga hot mot vår hållbarhet som folk, säger Braulio Quintero, ordförande för Puerto Ricos institut för socioekologisk forskning.