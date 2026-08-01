”De här är allvarliga hot mot vår hållbarhet som folk”
Ett nytt lyxbygge i det amerikanska territoriet Puerto Rico har väckt oro bland lokalbefolkningen, rapporterar AP.
Kritiker varnar för att bygget kommer att hota djur- och växtliv och sätta press på öns resurser.
Enligt fastighetsbolaget bakom bygget ska man återställa omkring tolv hektar våtmark, endast använda förnybar energi och upprätta egen vatten- och energiinfrastruktur.
Koalitionen Defend Cabo Rojo, en grupp som motsätter sig bygget, säger att experter och medborgare borde få möjlighet att höras i frågan.
– Vi kommer att slåss i alla möjliga forum. Det här är allvarliga hot mot vår hållbarhet som folk, säger Braulio Quintero, ordförande för Puerto Ricos institut för socioekologisk forskning.
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