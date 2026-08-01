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Tom strand under en orkanvarning i Puerto Rico. (Alejandro Granadillo / AP)
Politiska läget på Puerto Rico

”De här är allvarliga hot mot vår hållbarhet som folk”

Av Hedda Hallsenius
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Ett nytt lyxbygge i det amerikanska territoriet Puerto Rico har väckt oro bland lokalbefolkningen, rapporterar AP.

Kritiker varnar för att bygget kommer att hota djur- och växtliv och sätta press på öns resurser.

Enligt fastighetsbolaget bakom bygget ska man återställa omkring tolv hektar våtmark, endast använda förnybar energi och upprätta egen vatten- och energiinfrastruktur.

Koalitionen Defend Cabo Rojo, en grupp som motsätter sig bygget, säger att experter och medborgare borde få möjlighet att höras i frågan.

– Vi kommer att slåss i alla möjliga forum. Det här är allvarliga hot mot vår hållbarhet som folk, säger Braulio Quintero, ordförande för Puerto Ricos institut för socioekologisk forskning.

Koalitionen Defend Cabo Rojo: Våra naturresurser, vårt vatten, vår gemenskap och områdets framtid står på spel
AP  · Ofta betalvägg
Vattenbrist orsakas av trasiga rör på ön: ”På min gata var vi utan vatten i över 50 dagar” (13 juli)
www.theguardian.com
Puerto Rico började ransonera vatten i mitten av juli (16 juli)
apnews.com
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