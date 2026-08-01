Puerto Rico godkänner lyxbygge för 19 miljarder kronor

Puerto Rico har godkänt bygget av en lyxanläggning för motsvarande 19 miljarder kronor, rapporterar AP.

Bygget kommer att omfatta över 800 hektar mark i sydvästra Puerto Rico. Bland annat ska man bygga 500 hotellrum, 1 200 privata boenden, två golfbanor och en skola.

Puerto Rico har problem med gammal och ömtålig infrastruktur, och ön drabbas ofta av strömavbrott. Just nu genomlider boende torka och vattenbrist.

Enligt fastighetsbolaget kommer man inte att ansluta till det gamla vattensystemet. Tre fjärdedelar av anläggningens vatten ska komma från källor som regnvatten, och en fjärdedel ska tas från grundvattnet.