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Turister i Puerto Rico. (Alejandro Granadillo / AP)
Politiska läget på Puerto Rico

Puerto Rico godkänner lyxbygge för 19 miljarder kronor

Av Hedda Hallsenius
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Puerto Rico har godkänt bygget av en lyxanläggning för motsvarande 19 miljarder kronor, rapporterar AP.

Bygget kommer att omfatta över 800 hektar mark i sydvästra Puerto Rico. Bland annat ska man bygga 500 hotellrum, 1 200 privata boenden, två golfbanor och en skola.

Puerto Rico har problem med gammal och ömtålig infrastruktur, och ön drabbas ofta av strömavbrott. Just nu genomlider boende torka och vattenbrist.

Enligt fastighetsbolaget kommer man inte att ansluta till det gamla vattensystemet. Tre fjärdedelar av anläggningens vatten ska komma från källor som regnvatten, och en fjärdedel ska tas från grundvattnet.

Enligt fastighetsbolaget väntas anläggningen skapa omkring 17 000 nya jobb
AP  · Ofta betalvägg
Vattenbrist orsakas av trasiga rör på ön: ”På min gata var vi utan vatten i över 50 dagar” (13 juli)
www.theguardian.com
Puerto Rico började ransonera vatten i mitten av juli (16 juli)
apnews.com
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