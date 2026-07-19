De kan bli Gyökeres efterträdare i Arsenal
Det är mindre än ett år sedan han blev klar för Londonklubben Arsenal. Nu ryktas den svenske anfallsstjärnan Viktor Gyökeres vara på väg bort från klubben. Här är två som i så fall…
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