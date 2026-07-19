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Sport

De kan bli Gyökeres efterträdare i Arsenal

Viktor Gyökeres. (Ian Walton / AP)

Det är mindre än ett år sedan han blev klar för Londonklubben Arsenal. Nu ryktas den svenske anfallsstjärnan Viktor Gyökeres vara på väg bort från klubben. Här är två som i så fall…

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