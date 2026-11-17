Politiska läget i Frankrike • Omni förklarar
De kan ta över efter Macron – namnen att ha koll på inför franska ödesvalet
Nästa år väljer Frankrike ny president, ett val som inte bara påverkar landet utan kan bli avgörande för hela Europa.
Det här är namnen du måste ha koll på inför det franska ödesvalet: fem favoriter och några bubblare.
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