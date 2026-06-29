Utrikes • Omni förklarar
”De måste vara lesbiska”: Looksmaxxarens fiasko med kvinnorna i Paris
Clavicular tänkte ta Paris med storm. I livesändningar skulle världens kändaste ”looksmaxxare” visa hur man raggade upp fransyskor.
Det gick inte som han hade tänkt.
Det här är vad som hände, och varför det slutade i ett fiasko.
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