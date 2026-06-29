”De måste vara lesbiska”: Looksmaxxarens fiasko med kvinnorna i Paris

Clavicular, eller Braden Peters som han egentligen heter. Badande kvinnor i Paris, de har inget med innehållet i artikeln att göra.

Clavicular tänkte ta Paris med storm. I livesändningar skulle världens kändaste ”looksmaxxare” visa hur man raggade upp fransyskor.

Det gick inte som han hade tänkt.

Det här är vad som hände, och varför det slutade i ett fiasko.