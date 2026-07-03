Deltagare i brittiska GVFÖ grips efter anklagelser om våldtäkt

En deltagare i den brittiska upplagan av realityserien ”Gift vid första ögonkastet” har gripits misstänkt för våldtäkt, rapporterar BBC.

Efter att BBC-programmet Panorama granskat serien uppmanade polisen alla ”som tror sig ha utsatts för sexuella övergrepp” efter att ha deltagit att kontakta polisen.

Mannen har sedan gripandet släppts på fri fot, men utredningen pågår fortfarande, enligt brittisk polis.