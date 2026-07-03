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Arkivbild av vigselringar. (Hasse Holmberg / TT / FOTOGRAFERNA HOLMBERG)
Skandalerna kring GVFÖ

Deltagare i brittiska GVFÖ grips efter anklagelser om våldtäkt

Av Hedda Hallsenius
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En deltagare i den brittiska upplagan av realityserien ”Gift vid första ögonkastet” har gripits misstänkt för våldtäkt, rapporterar BBC.

Efter att BBC-programmet Panorama granskat serien uppmanade polisen alla ”som tror sig ha utsatts för sexuella övergrepp” efter att ha deltagit att kontakta polisen.

Mannen har sedan gripandet släppts på fri fot, men utredningen pågår fortfarande, enligt brittisk polis.

Panorama-avsnittet avslöjade att två kvinnliga deltagare uppgett att de utsatts för våldtäkt, och en tredje för sexuellt övergrepp
BBC
Enligt kvinnorna våldtogs de av männen de parats ihop med i programmet (19 maj)
BBC
Den brittiska kanalen Channel 4 tog bort alla avsnitt av serien i samband med anklagelserna
Sky News
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