Kvinnor informerades inte om domar i australiska GVFÖ

Deltagare i ”Gift vid första ögonkastet” i Australien fick ingen information om att de personer de gifte sig med var dömda för narkotika- och våldsbrott. Det visar en granskning från BBC.

En av kvinnorna säger till kanalen att hon först när inspelningen var över fick reda på att mannen hon parats ihop med var dömd för narkotikabrott.

Den organisation som granskar media i Australien kallar uppgifterna för ”allvarliga och oroande”, medan ansvariga på Channel 9 säger att det finns ”tydliga protokoll” för deltagarnas säkerhet.