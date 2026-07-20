Demokraternas ”Tea Party” ritar om partiet

Primävalsvinnare Brad Lander och Claire Valdez till vänster. Senatorn Bernie Sanders och New Yorks borgmästare Zohran Mamdani i mitten och kandidaten Darializa Avila till höger.

Den vänsterorienterade falangen inom Demokraterna, de så kallade progressiva, håller på att förändra partiet i grunden.

Axios beskriver utvecklingen som Demokraternas egen ”Tea Party-liknande revolt” – en hänvisning till den konservativa gräsrotsrörelse som bidrog till att flytta Republikanerna åt höger under 2010-talet.

Nu petar progressiva kandidater sittande demokrater i primärvalen, vilket skapat oro inom partiet. En av de tydligaste förändringarna gäller synen på Israel, rapporterar Axios.

Etablerade demokrater oroar sig för att själva förlora sina platser om de inte intar en mer kritisk hållning till Israel.

– Våra segrar över AIPAC-stödda kandidater tvingar Demokraterna att äntligen lyssna på sina väljare, säger Justice Democrats talesperson Usamah Andrabi.

Förra veckan röstade också 103 demokrater i representanthuset för ett förslag som skulle stoppa amerikanska biståndsmedel till Israel.