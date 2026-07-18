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MästerskapetOmni förklarar

Den perfekta finalen: VM:s bästa anfall mot VM:s bästa försvar

Yamal och Messi möts (på plan) för första gången på söndag. (CHARLY TRIBALLEAU, ROBERTO SCHMIDT / AFP)

Det lär bli en rysare. Argentina har gjort flest mål av alla lag i VM, 19 stycken. Spanien har bara släppt in ett enda. Mellan stjärnorna Messi och Yamal finns dessutom en historia så personlig att den känns påhittad.

Här är vad siffrorna, historien och experterna säger om söndagens VM-final mellan Argentina och Spanien.

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