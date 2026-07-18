Mästerskapet • Omni förklarar
Den perfekta finalen: VM:s bästa anfall mot VM:s bästa försvar
Det lär bli en rysare. Argentina har gjort flest mål av alla lag i VM, 19 stycken. Spanien har bara släppt in ett enda. Mellan stjärnorna Messi och Yamal finns dessutom en historia så personlig att den känns påhittad.
Här är vad siffrorna, historien och experterna säger om söndagens VM-final mellan Argentina och Spanien.
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