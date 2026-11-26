Att köpa aktier och fonder via sitt ISK är något som miljontals svenskar ägnar sig åt.

Det är nu fastställt att skatten på ISK-sparande nästa år blir rekordhög.

Men för de som har ett sparande som håller sig under fribeloppet på 300 000 kronor så ser sparandet fortfarande ut att bli skattefritt.

Men vad som händer framöver beror på vilken regering som så småningom tillträder och vad den har för planer.