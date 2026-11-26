Svenska sparandet • Omni förklarar
Det är känt om ISK-skatten nästa år – därför är 30 november ett viktigt datum
Det är nu fastställt att skatten på ISK-sparande nästa år blir rekordhög.
Men för de som har ett sparande som håller sig under fribeloppet på 300 000 kronor så ser sparandet fortfarande ut att bli skattefritt.
Men vad som händer framöver beror på vilken regering som så småningom tillträder och vad den har för planer.
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