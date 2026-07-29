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Sport

Det betyder Infantinos försvarstal

Gianni Infantino. (Eric Gay /AP/TT / AP)

Gianni Infantino har mottagit mycket hat efter ett VM där han satt sig själv i centrum framför fotbollen. I ett sätt att bemöta kritiken la Fifa-presidenten ut ett långt brev på In…

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