Det betyder Infantinos försvarstal
Gianni Infantino har mottagit mycket hat efter ett VM där han satt sig själv i centrum framför fotbollen. I ett sätt att bemöta kritiken la Fifa-presidenten ut ett långt brev på In…
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