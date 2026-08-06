Diamantskandal skakar Vietnam – tusentals vill sälja tillbaka sina smycken
Panik har ersatt glittret på Vietnams diamantmarknad. Kunder söker sig tillbaka till juvelerare med ringar och certifikat efter avslöjanden om en misstänkt smuggelhärva med över 30…
Bloomberg
Diamond Buyers Are Freaking Out in Vietnam After Gem Scandal
Ho Chi Minh City’s bustling jewelry quarter has fa…
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