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Ekonomi

Diamantskandal skakar Vietnam – tusentals vill sälja tillbaka sina smycken

Vietnam imported more than $122 million of diamonds during the first half of 2026. (Shutterstock)

Panik har ersatt glittret på Vietnams diamantmarknad. Kunder söker sig tillbaka till juvelerare med ringar och certifikat efter avslöjanden om en misstänkt smuggelhärva med över 30…

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Bloomberg

Diamond Buyers Are Freaking Out in Vietnam After Gem Scandal

Ho Chi Minh City’s bustling jewelry quarter has fa…

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