Djokovic kan komma ikapp Federer – ställs mot Sinner

En dramatisk semifinal i Wimbledon väntar i eftermiddag när världsettan Jannik Sinner ställs mot den 39-årige veteranen Novak Djokovic.

Matchen blir en repris från fjolårets Wimbledon där de två ställdes mot varandra i semifinal. Den gången vann Sinner i tre raka set och vann sedan finalen mot Carlos Alcaraz, som missar årets turnering på grund av en skada.

Djokovic har vunnit Wimbledon sju gånger och skulle vid en seger komma ikapp Roger Federer, som toppar den historiska listan med åtta titlar.